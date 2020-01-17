شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة البرنس".. تعرف على مخرج ومقدم حفل ماجد المهندس فى موسم الرياض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى اللبنانى سعيد حريرى، عن مخرج حفل المطرب ماجد المهندس، الذى يحيه اليوم الجمعة، فى المملكة العربية السعودية، كما أزاح الستار أيضًا عن مقدم الحفل، من خلال مقطع فيديو على متن الطائرة برفقة الإعلامى نيشان، والمخرج سعيد ماروق، والصحفية اللبنانية رنيم، فى طريقهم جميعًا إلى السعودية.

ونشر سعيد حريرى، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وقال "نيشان ما بده يتصور بس خدعته وعملت هذا الفيديو.. أنا ونيشان وسعيد ماروق ورنيم رايحين على السعودية.. والمفاجأة إن نيشان هيقدم الحفل وسعيد مخرج الحفل"، وفى تعليقه على الفيديو، كتب: "‫وهكذا خدعنا نيشان.. والاستعداد والحماس لـ"ليلة البرنس" كبير جدًا بدأ على متن الطائرة لنلتقى فى ليلة أميريّة من ليالى الأساطير".

ويشار إلى أن المطرب ماجد المهندس، يحيى، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا داخل المملكة العربية السعودية، والتى ستكون بمثابة احتفال بمسيرته الفنية حيث تحمل اسم "ليلة البرنس"، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقدم عددا من أغنياته الخليجية.

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من ناحية أخرى انتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، فى تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقى الأغانى حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، "ياللى أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن " لحظة هواى" كلمات دايم السيف.