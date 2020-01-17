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شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة البرنس".. تعرف على مخرج ومقدم حفل ماجد المهندس فى موسم الرياض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى اللبنانى سعيد حريرى، عن مخرج حفل المطرب ماجد المهندس، الذى يحيه اليوم الجمعة، فى المملكة العربية السعودية، كما أزاح الستار أيضًا عن مقدم الحفل، من خلال مقطع فيديو على متن الطائرة برفقة الإعلامى نيشان، والمخرج سعيد ماروق، والصحفية اللبنانية رنيم، فى طريقهم جميعًا إلى السعودية.
ونشر سعيد حريرى، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وقال "نيشان ما بده يتصور بس خدعته وعملت هذا الفيديو.. أنا ونيشان وسعيد ماروق ورنيم رايحين على السعودية.. والمفاجأة إن نيشان هيقدم الحفل وسعيد مخرج الحفل"، وفى تعليقه على الفيديو، كتب: "وهكذا خدعنا نيشان.. والاستعداد والحماس لـ"ليلة البرنس" كبير جدًا بدأ على متن الطائرة لنلتقى فى ليلة أميريّة من ليالى الأساطير".
ويشار إلى أن المطرب ماجد المهندس، يحيى، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا داخل المملكة العربية السعودية، والتى ستكون بمثابة احتفال بمسيرته الفنية حيث تحمل اسم "ليلة البرنس"، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقدم عددا من أغنياته الخليجية.
من ناحية أخرى انتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، فى تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقى الأغانى حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، "ياللى أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن " لحظة هواى" كلمات دايم السيف.
نيشان وسعيد حريرى وسعيد ماروق ورنيم
يذكر أن ماجد المهندس، كان قد أكد امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع فى غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائى يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذى يحمل الطابع الطربى والقيمة الفنية المتميزة.
وطرح المطرب ماجد المهندس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.
وطرح ماجد المهندس آخر أغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقى زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية "أوقعلك عقد"، من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.
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