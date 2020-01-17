شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل ده ليا لوحدى.. شوف محمود العسيلى فى شهر العسل بالمالديف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمتع النجم محمود العسيلى بقضاء شهر العسل مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فى جزر المالديف، ونشر العسيلى الكثير من الفيديوهات عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام"، لمشاركة متابعيه لحظاته السعيدة.

ونشر محمود العسيلى فيديوهات خلال ركوبه إحدى الطائرات البرمائية، وتناوله الإفطار على ظهر يخت، وضمت أيضًا صورة لأعلى مبنى فى عاصمة المالديف، كما تناول طعامًا من المطبخ الهندى، وعلق مازحًا: "كل ده ليا لوحدى".

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وعقد العسيلى قرانه، الثلاثاء الماضى، واحتفل بزفافه، الجمعة، وفى وقت سابق، الأحد، حرض النجم محمود العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى"، حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده فى مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولى الرئيسى فى جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر فى جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.





ويشار إلى أنه فى أول رد فعل على زواجه، كان قد قال العسيلى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغانى عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت فى تجربتين جواز إنى أشوف الحياة اللى أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".