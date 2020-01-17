شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير زوج ياسمين عبد العزيز فى "بنحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم شريف منير شخصية زوج النجمة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تنشب خلافاته بينهما تؤدى إلى انفصالهما ووتظهر الأحداث بعد ذلك حياة الزوجين بعد الانفصال فى اطار اجتماعى.



شريف منير وياسمين عبد العزيز

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شريف منير

ويعود شريف منير إلى الدراما فى "ونحب تانى ليه" بعد غيابه العامين الماضيين، حيث كان آخر مسلسلاته "الزيبق" الجزء الأول مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، وشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، كارمن لبس، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادى الجيار، نهلة سلامة، تميم عبده، رامى وحيد، سيناريو وحوار وليد يوسف، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج وائل عبد الله.

وفى سياق آخر يصور شريف منير مشاهده فى فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله بمشاركة أحمد داوود ودينا الشربينى ونسرين أمين وجومانا مراد وعدد من ضيوف الشرف، كما يظهر كضيف شرف فى فيلم "راس السنة" المقرر طرحه فى السينمات يوم 5 فبراير المقبل ويشارك فى بطولته إياد نصار وإنجى المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك.