إيميه صياح تُرزق بتؤام.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة جديدة تعلن بها أنها رزقت بطفلين، وأنها مازالت في المستشفى تحت الرعاية الطبية.

ولم تُظهر ملامح التوأم، في الصورة، وكتبت: "صلينا من أجل هذه المعجزة، رزقنا الله بطفلين في يوم واحد، فقد أصبحت عائلتنا مكونة من أربع أشخاص".

وأضافت: "لا يمكنني تفسير أو شرح ما نشعر به من امتنان وسعادة، بارك الله الأطفال في كل العالم".

يذكر أن إيميه صياح تزوجت عام 2014 من الممثل اللبناني فريد نجار.