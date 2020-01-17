شيري عادل في الطائرة وليلى علوي بإطلالة عشرينية.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: شيري عادل نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل الطائرة. رانيا يوسف نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في مدينة دبي الإماراتية. راندا البحيري نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بلوك جديد، حيث ظهرت بـ"باروكة" صفراء. خالد عليش نشر الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة ابنته "ميما". ليلى علوي Advertisements نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة مجمعة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة عشرينية. محمد رمضان نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يجلس على سيارته. سلمى رشيد نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقفطان مغربي أنيق. لطيفة نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الكافيهات. أروى جودة نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

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