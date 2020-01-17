صور| هكذا احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور وعدد من مقاطع الفيديو من احتفالها بعيد ميلادها اليوم الذي يوافق 16 يناير وسط مجموعة من أصدقائها المقربين. وياسمين من مواليد 16 يناير 1980. وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين عومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي ويتولى مصطفى فكري مهمة الإخراج.

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