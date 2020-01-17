شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

أثار المطرب اللبناني فارس كرم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة له قال فيها: “تفاجأت بكل صراحة لأنه مش زايرها من قبل، كنت مفكر السعودية صحرا وقليل العالم إلي بتعرفني لأني ما بغني اللون القريب منن، بس نزلت بالمطار وشفت الناس عم تصورني ارتحت”.

وتداول ناشطون الفيديو معلقين على تصريحات كرم ومنتقدين وجهة نظره وتصوراته عن السعودية، وجاء في التعليقات: “لو هالكلام من أمريكي كان فهمناها، بس السعودية مليانه لبنانية”، وعلق آخر: “ممكن اصدق الكلام هذا قبل الانترنت وشبكات التواصل”، فيما قالت إحدى الناشطات: “عندنا فخامه وتطور أسفه على هلكلمه بس مشفتها في اَي بلد عربي ولا تقارن الرياض حتى بدبي من الفخامة ورقي والجمال”.

وكان فارس كرم قد أحيا أوّل حفل جماهيري له في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “مهرجان الرياض للعود” في مركز الملك فهد.