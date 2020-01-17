وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 88 عاماً

توفيت اليوم الخميس، الفنانة المصرية القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وأكدت غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة، صحة خبر وفاة والدتها.

وقدمت ماجدة الصباحي، للسينما المصرية عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

وتحمل الفنانة الراحلة في حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهي تنتمي لعائلة الصباحىي المعروفة بمحافظة المنوفية، وكان والدها من كبار موظفي وزارة المواصلات.

أما اسمها الحقيقي فهو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي ودرست في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما.