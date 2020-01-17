الأحد.. حفل تأبين سمير سيف بدار الأوبرا

يستقبل المركز القومي للسينما الأحد القادم حفل تأبين للمخرج الراحل سمير سيف وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً في مركز الأبداع بدار الأوبرا المصرية. يحضر التأبين عدد من الشخصيات الهامة على رأسهم وزيرة Advertisements الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود قابيل وغيرهم الكثير من الشخصيات الفنية الهامة. الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود قابيل وغيرهم الكثير من الشخصيات الفنية الهامة. يذكر أن المخرج سمير سيف قد رحل عن عالمنا في التاسع من شهر ديسمبر الماضي بعد إن أثرى السينما المصرية بالكثير من الأعمال الهامة مع كبار النجوم من بينهم شمس الزناتي، مسجل خطر، النمر والأنثي، الغول، آخر الرجال المحترمين وكان آخر ما قدمه هو مسلسل بالشمع الأحمر عام 2010 . عالمنا في التاسع من شهر ديسمبر الماضي بعد إن أثرى السينما المصرية بالكثير من الأعمال الهامة مع كبار النجوم من بينهم شمس الزناتي، مسجل خطر، النمر والأنثي، الغول، آخر الرجال المحترمين وكان آخر ما قدمه هو مسلسل بالشمع الأحمر عام 2010 .

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