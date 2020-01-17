أحمد كمال ينضم لأسرة فيلم خان تيولا

انضم الفنان أحمد كمال لأسرة فيلم خان تيولا بجانب عدد من نجوم الفن من بينهم وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي وغيرهم الفيلم من إخراج وسام المدني.

أعرب أحمد كمال عن سعادته بأختيار المخرج له لينضم لفريق عمل الفيلم وأوضح أن هذا الفيلم يختلف عن

الأعمال المعروضة حاليًا ويختلف دوره عن الأدوار التي قدمها في الفترات الماضية بدون الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بدوره.

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يشار إلى أن التصوير سوف يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة فلقد انتهي المخرج من معاينه أماكن التصوير

ليكون مستعد لبدأ التصوير، كما وعد وسام المدني الجمهور بمشاهدة عمل سينمائي مختلف يحمل الكثير من الرسائل الهامة

الجدير بالذكر إن الفنان أحمد كمال قد شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينهم مشاركته في مسلسل ذات، حارة اليهود، فيلم تراب الماس وغيرهم الكثير، كما تم تكريمه العام الماضي من مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير على مجمل أعماله.