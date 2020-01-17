طرزان في ساقية الصاوي فبراير المقبل

تستقبل ساقية الصاوي العرض المسرحي طرزان وذلك يوم الأثنين الموافق 3 فبراير على مسرح الحكمة بالساقية، المسرحية من تقديم فرقة يوتوبيا المسرحية وهي من تأليفمنال مغربي وإخراج محمد حافظ.
يتميز العرض المسرحي طرزان بأنه استعراضي غنائي موجه للأطفال والكبار، تدور أحداثه عن قصة
الجدير بالذكر إن فرقة يوتوبيا قد توجهت لإعادة إنتاج أعمال ديزني فلقد قدموا عرض موانا والذي لاقى نجاح جماهيري كبير.
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