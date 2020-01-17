طرزان في ساقية الصاوي فبراير المقبل

تستقبل ساقية الصاوي العرض المسرحي طرزان وذلك يوم الأثنين الموافق 3 فبراير على مسرح الحكمة بالساقية، المسرحية من تقديم فرقة يوتوبيا المسرحية وهي من تأليف منال مغربي وإخراج محمد حافظ. منال مغربي وإخراج محمد حافظ. يتميز العرض المسرحي طرزان بأنه استعراضي غنائي موجه للأطفال والكبار، تدور أحداثه عن قصة Advertisements طرزان الشهيرة لكن مع بعض الأضافات المصرية حيث تستهدف فرقة يوتوبيا الأعمال المخصصة لأسر بأكملها. طرزان الشهيرة لكن مع بعض الأضافات المصرية حيث تستهدف فرقة يوتوبيا الأعمال المخصصة لأسر بأكملها. الجدير بالذكر إن فرقة يوتوبيا قد توجهت لإعادة إنتاج أعمال ديزني فلقد قدموا عرض موانا والذي لاقى نجاح جماهيري كبير.

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