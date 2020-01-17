ياسمين نيار قريبا بكليب "توحشتك"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة الجزائرية ​ياسمين نيار​ من تحضير كليب اغنيتها الجديدة "توحشتك"، والذي من المقرر ان تطرحه قريبا على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات نبيل مدني وتحمل الطابع الرومانسي، اما الكليب فقد تم تصويره في العاصمة السويسرية جنيف.

الجدير ذكره ان ياسمين نيار كانت قد نفت مؤخرا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ما انتشر حول محاولتها ابتزاز المنتج المصري محمد السبكي مقابل مبلغ 500 ألف دولار، وأنها هددته بالكشف عن اسرار تتعلق بزيجتهما، واصفة هذا الخبر بالعاري عن الصحة.

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