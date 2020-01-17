ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​رامي صبري​ صورة الفنانة السورية ​أصالة​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رامي على الصورة قائلًا: "قمر القمرات" ولاقت إعجاب واستحسان متابعيه.

يذكر أن الفنانة أصالة، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "شامخ" عبر يوتيوب بعد إعلانها خبر انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وكتبت عبر حسابها الخاص:" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- رامي صبري يغازل أصلة: "قمر القمرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.