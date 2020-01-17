ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان اللبناني ​وائل جسار​ من وضع صوته على أغنية تتر مسلسل "ختم النمر" بطولة الممثل المصري أحمد صلاح حسني المقرر إنطلاق عرضه الأسبوع المقبل. المسلسل من تأليف محمد عبد المعطيو إخراج أحمد سمير فرج.

أما أغنية "غربة حب" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

الجدير ذكره أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى المطلقة للممثل أحمد صلاح حسني، ويشارك الى جانبه نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ختم النمر" يجمع وائل جسار بأحمد صلاح حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.