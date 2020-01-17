كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 12:55 صباحاً - أطلت لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز”، على جمهورها عبر شبكات التواصل من جديد في فيديو راقص، فظهرت بملامح مختلفة بعد 4 سنوات من شهرتها.
ونشرت الحايك عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” مستخدمة تطبيق tiktok، حيث رقصت على وقع الموسيقى الغربية.
يُذكر ان الحايك من مواليد 2004، وفازت في “ذا فويس كيدز” في عام 2016، حيث كانت من ضمن 15 متسابق في فريق الفنان كاظم الساهر، ثم تم اختيارها في التصفية الثانية من بين ثلاثة متسابقين، ثم تم اختيارها مع متسابق اخر من ضمن خمسة متسابقين، وفي الحلقة الاخيرة والنهائية تم اختيارها بطلة الموسم الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر لين الحايك بطلة “ذا فويس كيدز” تسطع من جديد بفيديو راقص.. شاهدوا كيف أصبحت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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