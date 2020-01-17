لين الحايك بطلة “ذا فويس كيدز” تسطع من جديد بفيديو راقص.. شاهدوا كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 12:55 صباحاً - أطلت لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز”، على جمهورها عبر شبكات التواصل من جديد في فيديو راقص، فظهرت بملامح مختلفة بعد 4 سنوات من شهرتها.

ونشرت الحايك عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” مستخدمة تطبيق tiktok، حيث رقصت على وقع الموسيقى الغربية.

يُذكر ان الحايك من مواليد 2004، وفازت في “ذا فويس كيدز” في عام 2016، حيث كانت من ضمن 15 متسابق في فريق الفنان كاظم الساهر، ثم تم اختيارها في التصفية الثانية من بين ثلاثة متسابقين، ثم تم اختيارها مع متسابق اخر من ضمن خمسة متسابقين، وفي الحلقة الاخيرة والنهائية تم اختيارها بطلة الموسم الأول.