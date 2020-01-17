شاهدوا.. سخرية زوج شيماء سيف بسبب وجبة بطاطس

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 12:55 صباحاً - نشرت الفنانة الكوميدية شيماء سيف على حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو أثناء تواجدها برحلة في باريس، وظهرت شيماء في الفيديو، وهي تجلس، بجوار برج إيفل، وزوجها يقوم بتصويرها، أثناء تناولها وجبة بطاطس، ويتواجد حولهما مجموعة كبيرة من الطيور التي يحرص زوار البرج على إلقاء الطعام لهم.

وظهر صوت محمد كارتر زوج شيماء وهو يقول لها: “الناس كلها بتأكل الحمام هنا”، لترد شيماء، “أنا بأكل نفسي.. أنا حمامة”.

يذكر أن شيماء سيف، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل” بدل الحدوتة 3″، بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني، كما شاركت في مسلسل “الزوجة 18″، والذي قام ببطولته حسن الرداد وناهد السباعي.

وشاركت شيماء سيف مع الفنانين الخليجيين إبراهيم الخير الله وبشار الجزاف فى ليالي الرياض الكوميدية، التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، وذلك بعد اعتذارها عن مسرحية “لوكاندة الأوباش”.