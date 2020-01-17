شاهدوا.. أم كلثوم حديث الجمهور التركي وأردوغان بخطوة مفاجئة

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 12:55 صباحاً - أصبحت شابة تدعى ​أم كلثوم​ حديث الشارع التركي، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد مشاركتها في برنامج “من سيربح المليون” بنسخته التركية، إذ حصلت على تعاطف كبير من المتابعين كونها بكماء ورغم ذلك أظهرت مهارة وذكاء خلال مشاركتها في البرنامج واستطاعت أن تربح 125 ألف ليرة تركية ما يقارب 22 ألف دولار.

وخلال مرورها في الحلقة، كانت تستخدم الورقة والقلم للإجابة عن الأسئلة التي كان يطرحها عليها مقدّم البرنامج الممثل كينان أميرزالي أوغلو.

وفي اليوم التالي، ذكرت الصحف التركية، أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إتصل بها وهنأها فيها على مهاراتها وذكائها، داعياً إياها وعائلتها لزيارة المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.