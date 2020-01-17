كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 12:55 صباحاً - اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي غضباً بسبب مقطع فيديو مؤسف لشخص استهزأ بطفل عراقي يتيم الأم اشتاق لمحادثتها فأوهمه بأن أمه تحدثه على الهاتف . وأظهر الفيديو الشخص وهو يقوم بإعطاء الطفل الهاتف الذي سجل به صوت سيدة أو اتفق معها على محادثة الطفل.

وخلال الفيديو انهار الطفل من البكاء ، بينما كانت الضحكات حوله تستهزأ من تصرفه البرئ.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو يشعل الغضب.. شخص يستهزأ بطفل عراقي يتيم الأم ويوهمه بمحادثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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