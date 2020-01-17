رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، ووجهت لها رسالة شديدة اللهجة، من خلال برنامجها على مسؤوليتي، التي تبثه قناة "Scope TV" في يوتيوب.وشاركت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي في تويتر‏ حلقة من برنامجها "على مسؤوليتي"، التي تبثه قناة "Scope TV" في يوتيوب وقالت فيها: "بثينة الرئيسي أنت مقيمة في الكويت وشهرتك بسبب الكويت، عليكي أن تحترمي هذي الأرض اللي استقبلتك، ودماء الذين قتلوا أثناء الغزو وقمتي بوضع صورة الذي غزانا".

أضافت السعيد (وبلهجة حادة): "كيف خطرت على بالك هذه الصورة التي هي منذ 1990 واليوم نحن في عام 2020، ما قصدك؟ تريدين أن (تحري الكويتيين؟)، فإما أن تحترمي هذي الأرض التي تعيشين عليها، فيها أو (تروحين لـ ديرتك مو عاوزينك ببلادنا)، لكن هذه الصورة ضايقت الشعب الكويتي كله، والله عيب.

وختمت قائلة "هذه أراها أكثر من قلة حياء".

وكانت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، بعد نشرها صورة ظهر فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع سلطان عمان الذي وافته المنية، قابوس بن سعيد، قد قدمت اعتذارا رسميا للشعب الكويتي بعد أن حذفت الصورة، ونشرت صورة أخرى تجمعه بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وتعرضت بثينة لهجوم حاد من المتابعين الكويتيين بعد نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على سناب شات، ووصفها كثيرون بالاستفزازية.

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