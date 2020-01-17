أصالة بإطلالة أنيقة بالأسود القطيفة بـ "ليالي القصيم"

نشرت الفنانة أصالة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها. وظهرت اصالة بفستان اسود من القطيفة المطرز وضيق من الخصر ليبرز تفاصيل جسمها الممشوق، مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج هادئ اعتمدت فيه علي الالوان البيج ولكنها حددت عيونها باللون الموف الفاتح.

وابرزت اصالة إطلالتها باكسسوارات باللون الفضي وكان ابرزها قيراط علي شكل الريشة، كما نسقت مجوهرات في اصابعها بخواتم بالفصوص اللامعة. والتقطت اصالة الصورة وهي تقف لتبرز اطلالاتها مع وضع يدها في خصرها وصورة اخري تبرز ماكياجها. وكتبت اصالة علي الصورة: "الاستعداد لحفلي ضمن فعاليات #ليالي_القصيم".

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