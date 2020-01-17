تعرف علي موعد حفلي عمرو دياب في الكويت ودبي

أعلن المطرب عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إحيائه حفلا غنائيا ضخما يوم 13 فبراير، بدولة الكويت. ومن المقرر أن يغني الهضبة، باقة من أحدث أغاني ألبومه الجديد الذي أطلقها خلال الفترة الماضية. ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في دبي يوم 24 يناير الجاري. قد يهمك ايضاً: Advertisements عمرو دياب يروج لحفله بـ"يوم تلات" على مسرح دبي ابنة عمرو دياب تشعل الجونة بـ إطلالتها

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