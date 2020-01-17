سمية الخشاب تطرح كليب «عربية أنا» في شباط

تعود الفنانة سمية الخشاب من لبنان، الخميس، بعد انتهائها من مباشرة عمليات مونتاج كليب أغنيتها الجديدة «عربية أنا»، المقرر طرحها بداية فبراير المقبل، وتعاونت فيه مع المخرجة اللبنانية راندا قديح.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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