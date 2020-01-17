نيللى مقدسي تشعل إنستجرام

شاركت الفنانة نيللي مقدسي، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، صورا جديدة لها.وظهرت نيللي مقدسي في الصورة، بإطلالة شتوية أنيقة وجريئة، حيث ارتدت جاكيت اسود ، ونسقت معه فستان اسود قصيرا، فيما انتعلت حذاء اسود برقبة باللون الأسود، فيما بدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.

ولم تتكلف نيللي مقدسي فى استخدام مستحضرات التجميل، واكتفت ببعض اللمسات البسيطة التى ابرزت جمالها.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

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