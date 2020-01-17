ناديه الجندي تنعي الراحلة ماجده الصباحي

نشرت الفنانه ناديه الجندي صوره تنعي الراحله ماجده الصباحي, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "الجندي"على الصوره قائله:" خالص التعازي لأبنه وأسرة ومحبي الفنانة الكبيرة ماجده الصباحي, التي رحلت عن عالمنا اليوم وتركت لنا أعمالها الجميلة وبصمتها الواضحه فنانة قدمت وساهمت في صناعة السينما المصرية والعربية كممثلة وكمنتجه وأثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة المتميزة...الله يرحمها يارب...البقاء لله. جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي، غدًا، عقب صلاة الجمعة مباشرة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. Advertisements قد يهمك ايضاً: وفاة ماجدة الصباحي بعد صراع مع أمراض الشيخوخة الرومانسية الحالمة والمناضلة ماجدة الصباحي الهرم الثالث للسينما المصرية

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