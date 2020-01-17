ياسمين رئيس بإطلالة شتوية أنيقة من داخل الأسانسير

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة الشابة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة.
وظهر ياسمين رئيس داخل الأسانسير باطلالة شتوية انيقة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الجديد لص بغداد الذى يعد أول عمل أكشن كوميدي لها ومن المقرر أن يتم طرح فيلم لص بغداد في دور العرض 22 يناير وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.
ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.
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