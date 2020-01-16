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بعد انتشار فيديو فضيحة أحمد أبو هشيمة، انتظر كثيرون تعليق الفنانة هيفاء وهبي، التي سبق أن اشتكت من التضييق عليها في مصر، لناحية منع القنوات من عرض أعمالها، ومنع عرض فيلمها "حلاوة روح"، والتضييق على الصحافة المصرية لمنعها من بث أخبارها، فضلاً عن منعها من إحياء الكثير من المهرجانات، ولمّحت إلى أنّ جهة معروفة تقف وراء كل ما يحصل معها، إلا أنّ كثيرين استنتجوا إلى أنّ هذه الجهة هي طليقها أبو هشيمة.
هيفاء لم تلتزم الصمت، ونشرت عبر حساباتها على السوشال ميديا، صورة لأسد مع تعليق" الحياة دوارة وتصيب الظالم بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين".
وقد استنتج المعلقون أنّ هيفاء تقصد طليقها، إلا أنّها لم توضح من قصدت بالحكمة التي نشرتها، في توقيت مدروس.
يذكر أن الفنانة بدأت تصوير مسلسل "أسود فاتح" الذي يجمعها بالفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، في أوّل تعاون لها مع شركة "ألصباح" للإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر أوّل تعليق لـ هيفاء وهبي بعد فضيحة أحمد أبو هشيمة: الحياة دوّارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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