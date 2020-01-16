إيميه صياح تفاجئ محبيها بوضعها لتوأم

متابعة بتجـــــــــرد: رُزقت النجمة اللبنانية إيميه صياح يوم الأحد، 12 كانون الثاني/يناير الحالي بتوأم صبي وبنت.

ونشرت إيميه صورة للتوأم وكتبت: “قدمنا الصلاة من أجل معجزة واحدة والله أعطانا اثنين، يوم الأحد المبارك في 12 كانون الثاني 2020. ثيو شربل وكيلي ماريا، لقد اصبحنا عائلة مؤلفة من أربعة اشخاص”.

وكانت “صياح” قد زفت منتصف ايلول الفائت خبر انتظارها مولودها الاول وذلك بعدما قامت بنشر صورة لها تجمعها مع زوجها، حيث ظهرت ببطن بارز، الا ان ايميه اخفت جنس المولود كل فترة الحمل وفاجأت محبيها بوضعها توأم.

نذكر أن إيميه صياح تزوجت من السيد فريد نجار في عام 2014.