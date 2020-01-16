بالصورة- ايميه صياح تفاجئ محبيها بوضعها لتوأم

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Jan 16, 2020
رُزقت مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح يوم الأحد، 12 كانون الثاني/يناير الحالي بتوأم صبي وبنت.
ونشرت ايميه صورة للتوأم وكتبت: “قدمنا الصلاة من أجل معجزة واحدة والله أعطانا اثنين، يوم الأحد المبارك في 12 كانون الثاني 2020. ثيو شربل وكيلي ماريا، لقد اصبحنا عائلة مؤلفة من أربعة اشخاص”.
وكانت “صياح” قد زفت منتصف ايلول الفائت خبر انتظارها مولودها الاول وذلك بعدما قامت بنشر صورة لها تجمعها مع زوجها، حيث ظهرت ببطن بارز، الا ان ايميه اخفت جنس المولود كل فترة الحمل وفاجأت محبيها بوضعها توأم.
نذكر ان ايميه صياح تزوجت من السيد فريد نجار في عام 2014.
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