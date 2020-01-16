بالصورة- يوسف الخال يتلقى هدية من الجيش اللبناني

كشف النجم يوسف الخال امام جمهوره عبر انستغرام الى أنه تلقى هدية من المؤسسة العسكرية لا يستطيع ان يفصح عن مضمونها.

ونشر “الخال” صورة عبارة عن هدية وكتب: “أجمل صباح عندما يصحى الشخص ويكتشف انه تلقى هدية من الجيش اللبناني.. ما هي؟ لا استطيع البوح… شكراً سينثيا القصير والشكر أيضاً للقائد العماد جوزيف عون.. كل الحب والإحترام ونحن في الخدمة بأي مكان وزمان”.

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ويوسف دائماً ما يعبر عن حبه للجيش اللبناني حيث يتخذ من حساباته على مواقع التواصل منبراً ليشيد بالمؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، انتهى يوسف الخال من تصوير مسلسل “لو ما التقينا” وهو من بطولته الى جانب نخبة من الممثلين وهم سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية.

يجسد “يوسف الخال” شخصية صاحب احدى الشركات التجارية “الرائدة”، التي يسطّر فيها نجاحات قوية رغم ظروف حياته العائلية المتعثرة، ولاسيما ان العمل يُسَلَط الضوء على قصة اجتماعية تدور اليوم من خلال ماضٍ أليم ومعقّد، تعرّض له البطل، ويتخلل ذلك، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل. “لو ما التقينا” من كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز” كأول إنتاج لها وقد خُصص لهذا العمل كلفة إنتاجية ضخم.