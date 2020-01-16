نجم لبناني ينضم إلى "عروس بيروت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية ​ماري تيريز معلوف، عن انضمام الممثل اللبناني ​رفيق علي أحمد، لمسلسل "عروس بيروت" في موسمه الثاني.

ونشرت معلوف عبر حسابها على إنستغرام صورة من كواليس تصوير المسلسل الذي بدأ تصويره قبل يومين في العاصمة التركية إسطنبول، جمعتها مع الممثلة والإعلامية اللبنانية ميا السعيد والممثل اللبناني رفيق علي أحمدK وعلقت عليها قائلة: "أهلا في رفيق علي أحمد في عروس بيروت".

فيما لم يجرِ الحديث عن الدور الذي سيجسده الفنان اللبناني، وعما إذا كان سيكون مجرد ضيف شرف أم بطلاً رئيسيًا في العمل.

هذا ونشرت معلوف مجموعة صور أخرى من الكواليس عبر خاصية الستوري، مشيرة إلى أنّ هذا كان اول يوم تصويرٍ لها في المسلسل، إذ سبقتها كلّ من النجمتين كارمن بصيبص ورانيا سلوان في البدء بالتصوير، حيث نشرتا قبل أيام صورًا توضح الاستعدادات التي تقومان بها للتصوير.

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ومن الملاحظ غياب الفنان ظافر العابدين عن نشر أي شيء بخصوص المسلسل أو بدء التصوير، إذ من المفترض أن يتواجد أيضًا في العمل، ولكنه لم يقم حتى الآن بالإشارة إلى ذلك، على الرغم من قيام العديد من زملائه بالإعلان عن بدء التصوير.

وبدأ صُناع مسلسل عروس بيروت تصوير الجزء الثاني في اسطنبول بتركيا، بعد انتهاء أحداث الجزء الأول، بعد أن كان من المتوقع أن ينتقل التصوير من تركيا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة لتخفيف الأعباء المالية للعمل، خصوصًا وأن الموسم الثاني ربما سيمتد لـ 100 حلقة.

يُذكر أن أسرة مسلسل "عروس بيروت" خسرت الممثل الشاب محمد بلال والذي شارك في عدد من حلقات المسلسل، تزامنا مع تصوير الجزء الثاني من العمل في مدينة اسطنبول التركية، غذ وافته المنية ليل أمس بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدخل على إثرها إلى مستشفى في منطقة OK MEYDAN التركية.

وفي السياق ذاته كانت نقابة الفنانين السوريين قد نفت ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حول وفاة الفنان فائق عرقسوسي الذي شارك في الجزء الأول من "عروس بيروت" أيضًا، وقالت النقابة في بيانها أن عرقسوسي بخير، حيث نشرت له صورة برفقة ابنه أمجد عرقسوسي.