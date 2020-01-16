المغنية البريطانية أديل تخطط لخسارة وزنها مرة أخرى

كشف مصدر مقرب من المغنية البريطانية أديل، انها تنوي خسارة 44 كيلو من وزنها رغم فقدانها لأكثر من 20 كيلو على مدار الأشهر الماضية، وذلك لكي تبقى بصحة جيدة من أجل طفلها الوحيد أنجلو. وأضاف المصدر بحسب ما جاء في مجلة بيبول الأمريكية: "لقد وصلت أديل إلى النقطة التي لم تشعر فيها بالراحة. لقد أدركت أنه لا بد عليها تغيير شيء ما، لأنها تريد أن تكون أكثر أم صحية على الإطلاق".

تأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي. وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

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