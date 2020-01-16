راغب علامة يشن هجومًا على الطبقة الحاكمة في لبنان

شنّ السوبر ستار راغب علامة هجوماً عنيفاً على ما سماه “الطبقة الحاكمة” في لبنان، بتغريدة عبر حسابه على تويتر اتهمها بإشعال الفتنة الطائفية بين الناس.

وغرّد راغب علامة:”طبقة حاكمة أكلت الأخضر واليابس، عاشت على إشعال الفتنة الطائفية بين الناس، احتلٌت وابتزت وسرقت ونهبت وزورت وزرعت الفساد، تقاسمت دماء المواطنين، جوعت وأذلت الناس، دمرت الإقتصاد والمالية والسياحة والصناعة والزراعة والبيئة وما زالت متمسكة بالكرسي !”.

وأضاف خاتماً:”ماذا تريدون بعد ؟!…الله لا يوفقكم”.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة كان قد طرح أغنية تحمل اسم “طار البلد” قبل أشهر حين بدأت الأزمة الإقتصادية في لبنان تصل إلى ذروتها. وهذه الأغنية تُرافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق ثورة “17 تشرين”.

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أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.

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