القاهرة – لايف ستايل طرح المطرب الشاب مصطفى الشعيبي أغنية مصورة جديدة بطريقة الفيديو كليب حملت اسم "أصعب إمتحان". الأغنية تم طرحها عبر قناة شركة iMediaMusicRecords على موقع YouTube، والتي تتولى إنتاج وتسويق أغاني مصطفى الشعيبي. أغنية "أصعب إمتحان" من من كلمات أيمن جمال وألحان حسن سراج وتوزيع وسام عبد المنعم. و تم تصويرها بالفعل بطريقة الفيديو كليب مع المخرج سامي بساط. وتعد أغنية "أصعب امتحان" إحدى أغاني ألبوم مصطفى الجديد المقرر طرحه على فترات، وهو من إنتاج شركة I Media لمالكها محسن أحمد. Advertisements وكان مصطفى قد طرح بالفعل ثلاث أغانيات من ألبومه الجديد هي: "يا قلوب" و"بحبك ليه" و"ست الحسن". قد يهمك ايضاً: شادي ألفونس يتجه للغناء بـ"عايز فلوسي" باليوتيوب خالد عليش يعلق على مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي الشعيبي يطرح كليب أغنية "أصعب إمتحان" باليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.