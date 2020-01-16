شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار كيت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيرت الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت، الخميس، لرئاسة لجنة التحكيم فى مهرجان فينيسيا السينمائى لعام 2020، والذى سيستمر من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل، وقالت بلانشيت، البالغم من العمر 50 عامًا، فى بيان، إن مهرجان "فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية المثيرة للبهجة حول العالم، إذ إنَّه يعد احتفالاً بالبيئة المثيرة والملهمة التى تمثل السينما بجميع أشكالها".

وكانت الممثلة الأسترالية الأمريكية التى فازت بجائزة الأوسكار عام 2014 عن دور البطولة الذى قدمته فى فيلم "بلو جاسمين" للمخرج وودى آلن، رئيسة للجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى عام 2018، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الألمانية.

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فيما قال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا: "إن كيت بلانشيت ليست مجرد أيقونة للسينما المعاصرة، فهى تحظى بإعجاب أكبر المخرجين على مدار العشرين عامًا الماضية ويعشقها رواد السينما من كل نوع"، وأضاف: "إن التزامها فى المجالين الفنى والإنسانى وحماية البيئة، وكذلك دفاعها عن تحرير المرأة فى صناعة الأفلام، جعلها مصدر إلهام للمجتمع ككل.. إن موهبتها الهائلة كممثلة، إلى جانب ذكائها الفريد وشغفها الصادق بالسينما، هى الصفات المثالية لرئيس لجنة تحكيم المهرجان".

ويشار إلى أنه فى مطلع يناير الجارى، كان قد حضر النجم المصرى العالمى رامى مالك، والنجمات كيت بلانشيت، وجينفير لوبيز، وتايلور سويفت، إلى حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، كذلك حضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزى، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.