شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام تغادر القاهرة إلى مدينة القصيم السعودية لإحياء حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، الفنانة أنغام، متوجهه إلى مدينة القصيم السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك ضمن سلسلة حفلات "ليالي القصيم"، الذي انطلق أمس الأربعاء ويستمر حتى غدا الجمعة.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر أنغام على متن رحلة طيران النيل المتجهة إلى مدينة القصيم، وتم استقبالها من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار داخل استراحة الخدمة المميزة.

وانطلق، أمس الأربعاء، على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة سلسلة حفلات "ليالي القصيم" ، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي.

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وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً من متذوقي الفن والطرب، فيما ستحي الفنانة أنغام حفلا غدا الجمعة، برفقة الفنان خالد عبد الرحمن في منطقة القصيم.

الجدير بالذكر أن مدينة بريدة، كانت قد شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الحفلات الغنائية، بمختلف الفعاليات والمناسبات، شارك فيها عددٌ من ألمع نجوم الفن الخليجي والعربي، كان في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، والفنان راشد الماجد، والفنان خالد عبد الرحمن، والفنانة أصالة وعدد آخر من النجوم حضرها الآلاف.