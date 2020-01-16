شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مارك روفالو يستخدم فلتر "Avengers" لمعرفة أى شخص خارق هو والنتيجة صادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح موقع إنستجرام الكثير من الفلاتر المبهجة لمستخدميه والتى يقوم بتحديثها بشكل دورى لإضافة المزيد من الفلاتر التى تتماشى مع اهتمامات المستخدمين، حيث ترتبط كثير من هذه الفلاتر بشخصيات الأفلام والمسلسلات العالمية الشهيرة ذائعة الصيت والجدلية أحيانًأ، كما ترتبط فلاتر أخرى أو صور الإيموشن بأحداث سياسية أو اجتماعية أحيانًا، مثل تلك الصور المرتبطة بالعائلة الملكية البريطانية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة تزامنًا مع أزمة الأمير هارى وميجان ماركل، إضافة إلى صورة الموزة التى أضيفت على إنستجرام بعد بيع العمل الفنى "موزة على الحائط" بمبلغ 120 ألف دولار فى معرض "آرت بازل" فى ميامى.

ومن بين الفلاتر الشهيرة على إنستجرام، فلتر يحدد للمستخدم بشكل عشوائى أي شخص خارق هو من أبطال سلسلة أفلام Avengers، وقد شارك الممثل الأمريكى مارك روفالو، في استخدام فلتر إنستجرام لاختيار أى بطل Avengers هو بالفعل، وكانت النتيجة مذهلة حينها، والتي ظهرت في مقطع الفيديو المنشور عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

وحسب الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام، فإن الممثل الأمريكي البالغ من العمر 52 عامًا، الذى قام ببطولة فيلم Bruce Banner / The Hulk في أفلام Marvel لسنوات، عندما استخدم فلتر إنستجرام، حصل أيضًا على شخصية The Hulk، وهى النتيجة التي كانت مذهلة بالنسبة له، وقد علق علي الفيديو، بقوله: "أي الخارقين أكون أنا؟.. لن تصدق نتيجة الصدمة".



مارك روفالو يستخدم فلتر Avengers على إنستجرام

ويشار إلى أنه في إطار تصدر العمل الفنى "موزة على الحائط" الذى بيع بمبلغ 120 ألف دولار فى معرض "آرت بازل" فى ميامى، اهتمامات العالم خلال شهر ديسمبر الماضى، بسبب السعر المرتفع وغير المتوقع لمجرد موزة ملصقة على الحائط، إضافة إلى إقدام الفنان التشكيلى الأمريكى ديفيد داتونا، على أكل الموزة الشهيرة، فإن موقع إنستجرام، هو الآخر أبدى اهتمامًا خاصًا بالعمل الفنى، حيث أضاف صورة للموزة ضمن قائمة الإيموشن المرتبطة بخاصية الإستورى على الموقع، وذلك فى آخر تحديثاته.

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ويذكر أن المتحف العربى الأمريكى القومى كان قد اختار - فى وقت سابق - الرد بطريقة ساخرة على بيع لوحة "الموزة" الفنية التى بلغت قيمتها 120 ألف دولار، حيث نشر حساب المتحف عبر موقع تويتر، صورة لساندوتش شاورما كرد ساخر على بيع اللوحة الأخرى، مصحوبة بتعليق "قطعة فنية جديدة للبيع".

وقال مدير المتحف العربى الأمريكى القومى ماتيو ستيلفر "لقد كان مجرد شىء مضحك، لكن عندما تكون هناك محادثات حول الفن، يكون لدى الأمريكين العرب ما يقولونه"، وأكد أن العمل الفنى الذى تم عرضه فى المتحف هو أمر مضحك لوضع رد عربى أمريكى على موزة موريزيو كاتيلان، الذى احتل العناوين الرئيسية فى العالم وشغل عالم الفن.

المتحف العربى الأمريكى القومى هو متحف لتاريخ وثقافة الأمريكيين العرب يقع فى ديربورن بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الأول من نوعه، افتتح فى 5 مايو 2005 ويسعى المتحف إلى تبديد المفاهيم الخاطئة عن الأمريكيين العرب وغيرهم من الأقليات.