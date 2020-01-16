شكرا لقرائتكم خبر عن " غربة حب" تجمع أحمد صلاح حسنى ووائل جسار فى " ختم النمر".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم اللبنانى وائل جسار من وضع صوته علي أغنية تتر مسلسل " ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، والمقرر إنطلاق عرضه يوم السبت المقبل علي قناة on e، من إنتاج شركة سينرجى،تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج.

أغنية "غربة حب " من كلمات منه عدلي القيعى ، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، والمقرر ان تطرح الأغنية خلال تتر البداية والنهاية للمسلسل، الذى تدور أحداثه قى إطار تشويقى رومانسى.

وفى سياق آخر، تستعد أسرة مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى للسفر إلى اليونان الأيام المقبلة، وذلك من أجل تصوير المشاهد الخارجية، حيث يستغرق التصوير أسبوع كامل، ويسافر كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وآخرون، بجانب فريق الإنتاج والإخراج .

"ختم المر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

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يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحمد صلاح حسنىي شارك فى بطولة مسلسل " الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.