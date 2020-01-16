شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة أصالة قبل حفلها فى "ليالى القسيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة أصالة للصعود على المسرح لتقديم فقرتها الغنائية ضمن فعاليات ليالى القسيم، بعد قليل، وتطل أصالة على جمهورها بفستان أسود فى الحفل الذى تنظمه هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، و تضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.



أصالة

ويشارك أصالة الحفل المطرب عبادي الجوهر، ومن المقرر أن تغني أصالة عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها، ليكون هذا الحفل هو الأول لـ أصالة عقب إعلان الانفصال رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.



اصالة

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وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".