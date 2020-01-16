شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الدنيا غابة" لعبد الباسط حمودة وراندا والمدفعجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة راندا حافظ على قناتها الرسمية على اليوتيوب أغنية "الدنيا غابة" والذي يشاركها فيها الغناء المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وفرقة المدفعجية وهي من كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا الذي شارك أحمد سعد وحسن الشافعي فى أغنية "مامي كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبدالمنعم.

وتعاونت راندا في ألبومه الاخير مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندي، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادي، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبي، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم‫.

وبدوره انتهى عبد الباسط حمودة مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "رئيس قسم العذاب" من كلمات الشاعر مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع زيزو فاروق ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية تحمل طابع "دراما" بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة.

كما انتهى مؤخراً من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان " اللى يتكلم يتكلم "، من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، اضافة إلى تحضيره لاغنية وطنية جديدة.

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يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة أغنية " كازانوفا" من فيلم "صباح الخير"، وشاركه في غنائها المطرب إيساف وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق، فيلم ينتمي إلى طبيعة الأعمال الدرامية والرومانسية، ولكن تقدَّم بشكل مختلف عما تم تقديمه قبل ذلك فى السينما المصرية، من خلال قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء إلهام عبد البديع، ويقع حدث مهم يقلب أحداث الفيلم رأسا على عقب.