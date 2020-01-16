شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الفراشة.. سلمى حايك تواصل تفاعلها مع تاتو "بيلى بورتر" بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة سلمى حايك، تفاعلها مع الصور المثيرة للجدل للمغنى بيلى بورتر الذى ظهر مؤخرًا مرتديًا فستان نسائى، فيما رسم على جسم تاتو فراشة، حيث نشرت سلمى صورة قديمة لها وهى ترتدى ملابس على هيئة فراشة، وعلقت عليها: "هذا هو أسبوع الفراشة تكريمًا لبيلى بورتر".

جاء هذا بعد الظهور المثير للمغنى بيلى بورتر بملابسه الغريبة، حيث ارتدى فستانا نسائيا باللون الأخضر الفاتح، مزينًا جسده بعدد كبير من تاتو الفراشات، خلال حفل توزيع جوائزCritics’ Choice Awards لعام 2020 والذى أقيم فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية.



سلمى حايك تواصل تفاعلها مع تاتو الفراشة للمغنى بيلى بورتر

ونشر بيلى بورتر، مجموعة صور لإطلالته الغريبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا بتفاصيل عن الفستان وأظافره وحقيبته، موجها الشكر لكل من ساعده للظهور بهذه الصورة فى الحفل، وحينها تفاعلت معه أيضًا النجمة سلمى حايك، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة لها بتاتو الفراشة إلى جانب صورة بورتر، وعلقت عليها: "بيلى بورتر تبدو أفضل منى فى وشم الفراشات"، ليرد عليها بالتعليقات: "أنا احبك".

ويشار إلى أن حفل جوائز اختيار النقاد 24th Critics' Choice Awards ، كان قد شهد فوز فيلم Roma بـ 4 جوائز، وهى أفضل فيلم ومخرج ألفونسو كوارون وتصوير وفيلم أجنبى، وهو الفيلم الذى يسرد عامًا فى حياة عائلة من الطبقة المتوسطة فى مدينة مكسيكو سيتى بالمكسيك فى أوائل السبعينيات.

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وتوج الفيلم بجوائز الجولدن جلوب وفاز الفيلم فى بجائزة الأسد الذهبى من مهرجان فينيسيا السينمائى الـ75، وهو من بطولة ياليتزا أباريسيو، مارينا دى تافيرا، دييجو كورتينا أوتري، كارلوس بيرالت، ماركو جراف، دانيلا ديميسا، نانسى جارسيا، فيرونيكا جارسيا، آندى كورتيس، فرناندو جريدياجا.



النجمة سلمى حايك

أما جائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل فكانت من نصيب كريستيان بيل عن دوره بفيلم Vice وأفضل ممثلة مناصفة بين جلين كلوز وليدى جاجا عن دورها فى فيلم A Star Is Born والذى يدور فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم.

بينما جاءت جائزة أفضل فيلم انيميشن من نصيب فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، أما جائزة أفضل فيلم اكشن فجاءت من نصيب فيلم توم كروز، Mission: Impossible – Fallout.