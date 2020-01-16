شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز.. ورامى إمام: سنة سعيدة عليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم الخميس بعيد ميلادها الأربعين وسط أهلها وأصدقائها، ووجه المخرج رامى إمام التهئنة لها من خلال استعاد ذكرياتهم بمجموعة من الصور القديمة والفيديوهات التى جمعتهما على "انستجرام".

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة وفيديو من استعداداتها لعيد ميلادها، بينما قال المخرج رامى إمام فى فيديو آخر نشره على ستورى انستجرام:"ياسمينا.. كل سنة وأنتى طيبة .. سنة سعيدة عليكى.. إن شاء الله النهاردة نحتفل مع بعضنا ويكون احتفال كبير.. وأشوفك على خير خلال بضع ساعات".





وتحتفل اليوم النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها الأربعين، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1980، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى إعلانات فترة التسعينات أن تخطف قلوب المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتى الوقت الحالى، كما حافظت على مكانتها فى قلوب الجمهور من خلال أعمالها المميزة، حيث أحتلت المقدمة بين بنات جيلها من خلال أدائها المختلف وروحها المرحة وشقاوتها.





وتخرجت ياسمين عبد العزيز من الأكاديمية الحديثة بالمعاى، و بدأت في تقديم الإعلانات فى سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التى تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل فى مسلسل "امرأة من زمن الحب "الذى حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت فى فوازير رمضان "العيال اتجننت" من بعدها.

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وتشارك ياسمين عبد العزيز فى دراما رمضان بمسلسل "ونحب تانى ليه"، من إخراج مصطفى فكري، وتظهر ياسمين في المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعي رومانسي يخص المرأة لتقديمه في الدراما.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت التشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.