شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفى بنجاحاته الفنية ويكشف عن سر حبه للغناء والتمثيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم تامر حسنى بنجاحاته الأخيرة المتتالية التى حققها على مستوى الغناء والتمثيل، حيث يحقق فيلمه الأخير الفلوس، إيرادات قياسية داخل وخارج مصر، هذا إضافة إلى إحياء نجم الجيل حفلات غنائية ضخمة فى مصر والوطن العربى على مدار الأسابيع الماضية، والتى لاقت حضورًا كبيرًا من الجمهور الذى شارك تامر حسنى نجاحه.

وبهذه المناسبة، نشر تامر حسنى، مقطع فيديو لأبرز اللقطات فى حفله الغنائى الأخير فى مدينة جدة السعودية، والتى أعقبها حضوره حفل عرض فيلم الفلوس بإحدى سينمات جدة، حيث التف حوله الجمهور داخل السينما ليغنى معهم أغنية "حلو المكان" التى تلقى رواجًا كبيرًا بين عشاق تامر حسنى، وقال تامر تعليقًا على النجاح الكبير الذى أضافه مؤخرًا لمسيرته الفنية: "كان حلم بالنسبالى إنى أحقق نفس النجاح والدرجة دى فى الغناء والتمثيل.. حبيت المجالين بسبب حبى فى مثلى الأعلى أسطورتنا الكبيرة عبد الحليم حافظ".

وأضاف تامر: "النهاردة ربنا كرمنى بنجاحى أيضًا فى المجالين ومن غير واسطه ولا علاقات شخصية ومش فى مصر بس لا فى كل أنحاء الوطن العربى وبعض البلاد الأجنبية.. ودى حاجة مش سهلة خالص بس كان عندى إرادة من فولاذ خلتنى حلمت حلم واشتغلت عليه من وأنا صغير لحد ما حققته.. حققته بكرم ربنا ودعمكم ليا.. الحمد لله".

ويشار إلى أن إيرادات قياسية حققها فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسنى، الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائى، حيث بلغت ايراداته 30 مليون جنيه داخل مصر، ومن المتوقع أن تزيد ايراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب أجازة نصف العام وانتهاء الامتحانات.



تامر حسنى يكشف عن سر حبه فى الغناء والتمثيل

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وفى سياق متصل، سجل النجم تامر حسنى ايرادات وصلت لـ 170 مليون جنيه بفيلم "الفلوس" على مستوى الوطن العربى فى غضون 3 أسابيع فقط، وجاءت تلك الأرقام بسبب شعبية تامر الجارفة فى الوطن العربى، حيث يعد النجم تامرحسنى هو النجم الأغلى مبيعاً والأعلى إيراداً فى تاريخ السينما العربية منذ فيلم عمر وسلمى.

وكان قد أحيا تامر حسنى، حفلاً غنائيًا ضخمًا السبت الماضى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث حقق الحفل حضورًا جماهيريًا قدر بـ40 ألف شخص، وهو عدد ضخم بالنسبة لحفلات المملكة، فضلاً عن حضور الجاليات العربية المحبين لتامر حسنى.



تامر حسنى فى جدة

كما أحيا حفلاً غنائيًا ضخمًا فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليًا فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.