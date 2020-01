شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلبت مارجوت روبى عدم الجلوس بجانب براد بيت فى حفل GOLDEN GLOBES؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طلبت مارجوت روبي عدم الجلوس بجانب براد بيت في حفل توزيع جوائز الـ GOLDEN GLOBES ؟ تساؤل انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل ، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المختص في التحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود نفي تماما ما تردد، وأكد أنها قصة وهمية، وكان الموقع نفسه كان نفى فيما قبل وجود مشاكل وتوتر شديد بين بيت وروبي بل علي العكس كان الثنائي مقربين جدا لبعضهما البعض خلال تصوير أحداث فيلم " Once Upon a Time in Hollywood" ، وبالتواصل مع أحد المقربين من مارجوت روبي نفى تماما ما تردد وأكد أن القصة خيالية.

بدأت الشائعة في الانتشار بمجرد نشر موقع " New Idea " تقرير ظهرت النجمة مارجوت روبي وزوجها توم أكيرلي معا في حفل توزيع جوائز " جولدن جلوب " الأسبوع الماضي ، حيث كان يجلس الثنائي على طاولة تضم توم هانكس وعائلته ، في حين جلس نجم هوليوود الشهير براد بيت على طاولة مع معظم طاقم فيلم " Once Upon a Time in Hollywood" ، بما في ذلك ليوناردو دي كابريو وكوينتين تارانتينو .

وأشار التقرير أن مارجوت روبي التي لعبت دور "شارون تاتيه في فيلم Once Upon a Time in Hollywood ، "طلبت بالتحديد" ألا تجلس على تلك الطاولة التي يجلس عليها براد بيت و ذلك يرجع أن هناك "توتر كبير" بينها وبين بيت .

أما بالنسبة لجولدن جلوب ، فقد تم ترشيح مارجوت روبي لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Bombshell ، وليس لدورها عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood فلم يكن بالضرورة ان تكون علي طاولة براد بيت .