محمد رمضان ينشر مقطع من أغنيته الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" مقطع من أغنيته الجديدة "كازانوافا".

وظهر محمد رمضان في الطائرة وهو يستمع لجزء من الأغنية، وعلق بقوله: "Casanova قريبًا 2020".

واقترب الفنان محمد رمضان من تحقيق 17 مليون مشاهدة بكليب أغنيته "رايحين نسهر" بعد طرحة مع بداية 2020، والأغنية من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا.

يشارك رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من النجوم من بينهم نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه في شهر رمضان 2020.