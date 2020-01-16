بعد مشاركتها في "فلانتينو".. داليا البحيري توجه رسالة لـ رامي إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شكر المخرج رامى إمام، الفنانة داليا البحيرى، على مشاركتها فى مسلسل "فلانتينو"، أمام الزعيم عادل إمام، وهو المسلسل الذى من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

وأرسل "إمام"، لـ داليا باقة من الورود، وكارت كتب عليه: "الفنانة داليا البحيرى شكرًا جزيلا على تشريفك لينا فى مسلسل فلانتينو وبالتوفيق دايما ومن نجاح إلى نجاح.. رامى إمام".

داليا البحيرى نشرت الكارت عبر حسابها على انستجرام في الـ "ستورى" الخاص بها، وأيضا نشرت صورة لبوكيه الورد، وظهرت فى فيديو قالت فيه: "وقوفى أمام الزعيم مرة تانية حاجة كبيرة بالنسبة ليا.. بس إنى اشتغل معاك ديه إضافة.. ميرسي إنك شوفتنى في دور إنت شوفتنى فيه.. كله بيشوف دور الأرستقراطية .. لكن أنا كمان عاوزة أعمل أدوار مختلفة.. فأنا بشكرك على الثقة الكبيرة دية".

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وتابعت: "أنا كده مش هعرف اشتغل مع حد.. يارب ميرسي على ذوقك وجمال ومهنتيك.. قد إيه انت مخرج جميل ومحترم والناس كلها بتحبك.. ومكسب كبير ليا انى اقف قدام كاميراتك.. وبرغم أنك ابن الزعيم.. لكن عمرك ما اتعاملت بالمنطلق ده مع أى حد".

وعلقت داليا على الفيديوهات بطريقة كوميدية، إذ قالت على أحدهما عايزة أبقى بيئة، في إشارة لدورها في المسلسل، بينما علقت على الآخر "النبي عربي يختي".

يذكر أن داليا البحيري تشارك في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ووفاء صادق ورانيا فريد شوقي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.