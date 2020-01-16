هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن الفنانة ماجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ينعى بها الفنانة ماجدة الصباحي.

وكتب الحلفاوي: "صنعت نجوميتها بنفسها.. من خلال موهبتها الإنتاجية، أنتجت أعمالًا هامة مستعينة في بعضها بالأعمال الأدبية المحلية والعالمية.. فنجحت في حفر اسمها ضمن علامات صناعة السينما في مصر.. رحم الله المنتجة الفنانة ماجدة الصباحي".

ورحلت عن عالمنا اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر ناهز 89 عامًا.