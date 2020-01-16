هكذا ظهرت أصالة في ليالي القصيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية أصالة جمهورها ومتابعيها، صورًا لها من حفلها بـ"ليالي القصيم"، في مدينة بريدة على مسرح استاد الملك عبدالله.

وطلت أصالة بالأسود، إذ ارتدت فستانًا طويلًا بأكمام شفافة طغى عليه اللون الأسود، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، إذ قالت: "الاستعداد لحفلي ضمن ليالي القصيم".

وأعلنت أصالة منذ أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما.

Advertisements

وكتبت على حسابها بانستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال فيها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".