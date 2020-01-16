نادية الجندي تنعي ماجدة: "ساهمت في صناعة السينما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة نادية الجندي، الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من خلال صورة نشرتها للأخيرة.

وكتبت نادية تعليقًا على الصورة قائلة: "خالص التعازي، لابنة وأسرة ومحبي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا اليوم وتركت لنا أعمالها الجميلة، وبصمتها الواضحة".

وأضافت: "فنانة قدمت وساهمت في صناعة السينما المصرية والعربية كممثلة وكمنتجة، وأثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة المتميزة، الله يرحمها يا رب".

ورحلت عن عالمنا، ظهر اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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وكانت ماجدة الصباحي قد عانت من أزمة صحية في الفترة الماضية، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعدما تعرضت لحالات إغماء متكررة، نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وخضعت لعملية قلب مفتوح، ثم تماثلت للشفاء وعادت إلى منزلها، بعد تركيب جهاز يعمل على تنظيم ضربات القلب.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.