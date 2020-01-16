مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في "بنت القبائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

ينتظر الفنان مدحت تيخا عرض مسلسل "بنت القبائل" الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال ذات 45 حلقة والمقرر عرضه على قناة الحياة، بدءا من يوم السبت الموافق 18 يناير الجارى.

وأوضح تيخا أنه يجسد شخصية "بكري" الذي يدخل في صراعات مع عمه الفنان يوسف إسماعيل ونجل عمه الفنان محمد رياض، لاسترجاع ميراثه في أرضه التي استحوذا عليها بالقوة بعد أن توفي والده في الصغر.

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وأضاف تيخا، في بيان، أن شخصيته في المسلسل تمر بقصة عاطفية مع ابنة عمه وتجسدها الفنانه هاجر الشرنوبي، ويقع في حيرة بين الثأر ومشاعره العاطفية ولكنه يتنازل عن فكرة الثأر ويخطف حبيبته ويهرب بها ليتزوجها دون رغبة أهلها.

وتابع تيخا، أنه يهرب في المسلسل إلي قبيلة "الحمايدة" الذي يحتمي بأهلها وتعد هذه القبيلة الأكثر عداوة منذ قديم الأزل مع قبيلة عمه ونجل عمه وهي قبيلة "العرايسة".

مسلسل "بنت القبائل" من بطولة الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبد الغفور ، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.