تراند اليوم : شاهد.. فارس كرم يشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو

أثار النجم اللبناني فارس كرم، حالة من الغضب لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السعوديين بعد انتشار مقطع فيديو فسرها النشطاء أنه يقلل من شأن المملكة.

وقال كرم في الفيديو المتداول : "تفاجأت بكل صراحة لأنه مش زاير السعودية من قبل، كنت مفكر السعودية صحرا وقليل العالم إلي بتعرفني لأني ما بغني اللون القريب منن، بس نزلت بالمطار وشفت الناس عم تصورني ارتحت".

وتداول ناشطون الفيديو، معلقين على تصريحات كرم ومنتقدين وجهة نظره وتصوراته عن السعودية.

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وجاء في التعليقات: "لو هالكلام من أمريكي كان فهمناها، بس السعودية مليانه لبنانية"، وعلق آخر: "ممكن اصدق الكلام هذا قبل الانترنت وشبكات التواصل".